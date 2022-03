Putin dá luz verde para voluntários do Médio Oriente lutarem pela Rússia

O presidente russo apoiou a chegada de voluntários do Médio Oriente para lutarem na Ucrânia contra as forças do país. Duas semanas depois do início da invasão da Ucrânia, Vladimir Putin quer que os combatentes se desloquem para a zona do Donbass para ajudar os separatistas pró-russos.