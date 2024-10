Putin e Erdogan discutem laços bilaterais com Médio Oriente em cima da mesa

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan felicitou esta segunda-feira, 7 de outubro, o presidente russo Vladimir Putin pelo seu 72.º aniversário durante uma conversa telefónica. Ambos os líderes manifestaram satisfação com a natureza construtiva das relações russo-turcas e concordaram reunir-se no final deste mês para continuar a debater os desenvolvimentos globais e regionais, nomeadamente a evolução da situação no Médio Oriente.