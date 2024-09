Ocidente é destinatário. Putin ameaça com armas nucleares contra potências "agressoras"

, afirmou na quarta-feira Putin, numa clara referência à Ucrânia, que tem pedido autorização aos Estados Unidos e outros países ocidentais para usar mísseis fornecidos por estes em ataques contra território russo.A decisão de mudar a doutrina nuclear russa surge como resposta do Kremlin aos debates dos Estados Unidos e do Reino Unido sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia, que é um Estado não nuclear, possa usar contra território russo mísseis convencionais fornecidos pelos países ocidentais. Num discurso no Conselho de Segurança da Rússia, na quarta-feira,

“Vemos que a situação militar e política atual está a mudar dinamicamente e devemos ter isso em consideração. Incluindo o aparecimento de novas fontes de ameaças e riscos militares para a Rússia e os nossos aliados”, acrescentou.

, afirmou ainda, acrescentando que Moscovo consideraria tal necessidade se detetasse a preparação de um lançamento massivo de mísseis, aeronaves oucontra o território.Putin avisou também que poderá usar armas nucleares se a aliada Bielorrússia for alvo de agressão, incluindo armas convencionais., disse o líder do Kremlin., advertiu, na altura, Putin. “Isso mudaria a própria natureza do conflito. Significaria que os países da NATO estão em guerra com a Rússia”.O chefe de gabinete do presidente ucraniano já reagiu a estas declarações e rejeitou a nova doutrina nuclear., disse Andriy Yermak.Não é a primeira vez que Putin ameaça usar armas nucleares. Mas a Ucrânia tem considerado isso como "barulho de sabre nuclear" para dissuadir os aliados a fornecer mais apoio.Também a China, aliada da Rússia, já advertiu Putin contra o uso de armas nucleares.A Ucrânia tem vindo a pedir autorização para atacar alvos no interior do território russo com mísseis fornecidos por países como os Estados Unidos e Reino Unido.