Putin felicita Lula e quer "cooperação construtiva"

"Por favor, aceite as minhas sinceras felicitações (...) Os resultados das eleições confirmaram a sua grande autoridade política. Espero que, fazendo esforços conjuntos, asseguremos um maior desenvolvimento da cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas", disse Vladimir Putin, numa mensagem enviada a Lula da Silva, de acordo com a presidência russa.

As primeiras reações à vitória de Lula da Silva tinham chegado da América Latina. Os presidentes da Argentina e do México felicitaram o presidente eleito. O chefe de Estado argentino recordou as "injustiças" vividas por Lula, depois das quais foi mais uma vez eleito pelo povo do Brasil e "a democracia triunfou".



O chefe de Estado argentino concluiu com a frase: "a América Latina sonha".



De Washington, seguiram também os parabéns endereçados por Joe Biden depois de umas eleições “livres, justas e credíveis”.

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead. — President Biden (@POTUS) October 31, 2022

O primeiro-ministro canadiano realça que “o povo falou” e afirma que irá trabalhar com o Brasil em “prioridades partilhadas, como a proteção do ambiente”.







Da parte da União Europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, congratularam hoje Lula da Silva por ter vencido a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras e afirmaram esperar cooperação nos "desafios globais".





Estou ansiosa por trabalhar consigo para enfrentar os desafios globais prementes, desde a segurança alimentar ao comércio e às alterações climáticas", escreveu Ursula von der Leyen, no Twitter.



Congratulations, @LulaOficial, on your election as President of Brazil.



I look forward to working with you to address pressing global challenges, from food security to trade and climate change. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 31, 2022

Também hoje de manhã, Charles Michel saudou o eleito do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, destacando que "os brasileiros escolheram pela mudança". "Parabéns, Lula da Silva, pela sua eleição como Presidente do Brasil., escreveu Ursula von der Leyen, no Twitter.Também hoje de manhã, Charles Michel saudou o eleito do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, destacando que "os brasileiros escolheram pela mudança".





"A UE está empenhada em cooperar nos desafios globais, [como] paz e estabilidade, prosperidade e alterações climáticas, e vamos trabalhar com toda a região. Espero poder felicitá-lo pessoalmente em breve", adiantou o presidente do Conselho Europeu no Twitter.





Já antes, o chefe da diplomacia tinha endereçado felicitações. “Anseio um trabalho conjunto e o avanço das relações entre a União Europeia e o seu Governo”, diz Josep Borrell.

Brazilian citizens went to the polls to elect their new president in a peaceful and well-organised election



Parabéns @LulaOficial on your election!



I look forward to working together & advancing EU-Brazil relations with your government, and with new Congress & State authorities https://t.co/JgSthRYGT9 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, saudou Lula da Silva, vincando que, "para a UE, o Brasil é um importante aliado e parceiro, com elevado potencial".





"Juntos temos de enfrentar desafios globais como a guerra, desenvolvimento económico, segurança alimentar e alterações climáticas", elencou Roberta Metsola.



Portugal endereçou, a várias vozes, as felicitações ao presidente eleito.



elencou Roberta Metsola.

O presidente da França, Emmanuel Macron e o chefe do governo espanhol reagiram, no Twitter, com elogios a esta mudança política.

Toutes mes félicitations, cher @LulaOficial, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

Enhorabuena, @LulaOficial, por tu victoria en estas elecciones en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza.



Trabajemos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático.



Tus éxitos serán los del pueblo brasileño.



¡Parabéns, Lula! https://t.co/SWp3mmhGnX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2022

, e agora será um momento de “renovar” os laços de amizade entre os dois países.“Os seus êxitos serão os êxitos do povo brasileiro”, refere o chefe do governo espanhol.

Também na conta oficial do Governo espanhol se reitera que “Espanha continuará a impulsionar a sua associação estratégica bilateral”, desejando êxito a Lula.

Os líderes da Austrália e da Nova Zelândia felicitaram também Luiz Inácio Lula da Silva, e disseram querer trabalhar com o Brasil na proteção do ambiente.





O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, felicitou Lula da Silva pela "vitória tremenda", no domingo. "Fico à espera de trabalhar consigo na proteção do nosso meio ambiente global", disse Albanese na rede social Twitter.





Também a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, destacou, em conferência de imprensa, "a posição clara" de Lula da Silva em relação à crise climática, ao dar os parabéns ao novo Presidente eleito do Brasil. "É claro que o Presidente Lula tem uma posição muito diferente sobre esse problema" em relação ao antecessor Jair Bolsonaro, comentou a líder trabalhista.



O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, saudou a vitória de Lula da Silva considerando ter sido "feita justiça ao restaurar-se a vibrante democracia brasileira". "Parabéns Amigo Lula! Parabéns Povo Brasileiro! Justiça foi feita ao restaurar-se a vibrante democracia brasileira e assim corrigirem-se os graves atropelos ao Estado de Direito, as graves injustiças na perseguição e manipulação do poder judicial contra Lula", escreve Ramos-Horta na sua mensagem de felicitações.

O líder cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitou o Presidente eleito pela "grande vitória" na segunda volta das presidenciais de domingo e saudou a eleição como o regresso da "justiça social" ao país sul-americano.



"Cuba felicita-o, caro camarada. Atrasaram a sua vitória com métodos atrozes, mas não o puderam impedir de vencer com o voto do povo. Lula volta, volta o Partido dos Trabalhadores do Brasil, volta a justiça social", acrescentou Díaz-Canel na rede social Twitter.

Os Presidentes do Chile e Bolívia saudaram também a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais no Brasil.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (esquerda) foi eleito Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, obteve mais de 60,3 milhões de votos (50,9% do total), com uma vantagem superior a 2,1 milhões face a Bolsonaro (extrema-direita), que conseguiu 58,2 milhões (49,1%), nas presidenciais de domingo, indicou o portal do TSE.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa agora ao Palácio do Planalto.

O antigo sindicalista terá como vice-Presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).