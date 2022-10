Presidente da República felicita Lula. As reações à vitória em Portugal

Belém "tendo ambos reiterado a importância das boas relações entre os dois povos e os dois países irmãos".

Belém adianta que o chefe de Estado falou ao telefone, durante a madrugada, com o presidente eleito do Brasil,

Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais. — António Costa (@antoniocostapm) October 30, 2022

Saúdo todo o povo Brasileiro e o Presidente eleito, @LulaOficial, expressando o nosso profundo desejo de que a partir de hoje o país inicie uma nova etapa de desenvolvimento, conciliação e paz social. — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) October 30, 2022

Que tristeza! Um país irmão rendido a um candidato corrupto e ex-presidiário.

Hoje é um dia muito triste para a lusofonia, mas queria apelar a todos para que se evite violência ou a perturbação da ordem constitucional. Dói sempre perder para a extrema-esquerda, a vida continua! — André Ventura (@AndreCVentura) October 30, 2022

“O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo,, refere a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa na página da Presidência.António Costa escolheu as redes sociais para deixar a primeira mensagem pública, depois de falar com o próprio Lula, felicitando-o “calorosamente”.Por parte do presidente da Assembleia da República, uma frase apenas.O líder do PSD veio expressar o “nosso profundo desejo de que a partir de hoje o país inicie umaO Partido Socialista arredou-se das redes sociais. Aos jornalistas felicitou Lula da Silva pela eleição.O Partido Socialista está convicto de que este resultado se traduzirá na reconciliação com os valores da igualdade e da tolerância, em respeito pelo Estado de Direito e pelos Direitos Humanos”.“A vitória de Lula da Silva é um fator de esperança para o regresso do Brasil ao concerto das nações, o que significará umreferem os socialistas.Da parte do Bloco de Esquerda, Catarina Martins felicita o novo presidente.Em nota enviada às redações , o PCP "saúda a eleição de Lula como presidente do Brasil".Os comunistas sublinham o que consideram ser"Alcançada no quadro de uma campanha em que Bolsonaro e os seus apoiantes, desde a utilização dos fundos públicos, coacção nos locais de trabalho, manipulação da religião, violência armada, recorreram a tudo para se manter no poder, a vitória de Lula da Silva constitui uma grande vitória das forças democráticas e abre caminho à satisfação das mais sentidas aspirações populares".André Ventura, do Chega, fala de“Hoje é um dia muito triste para a lusofonia”, diz, pedindo no entanto que