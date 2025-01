Putin felicita Trump antes da tomada de posse

Vladimir Putin, reunido com os ministros do Governo russo, garantiu que Moscovo está aberto para dialogar com a nova administração norte-americana.

Sobre a guerra na Ucrânia, o líder russo quer uma paz duradoura, mas assegura que vai lutar pelos interesses da Rússia.

Para além da guerra na Ucrânia, Putin falou ainda sobre o controlo de armas nucleares e garantiu que Moscovo está disponível para discutir o tema com Trump. Em causa está o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (ou Novo START) que expira em fevereiro de 2026. Este é o último pilar do controlo de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia.

A tomada de posse do presidente norte-americano é o tema da reunião de Putin com o Conselho de Ministros russo. Uma reunião transmitida pela televisão russa.