Putin "não está a brincar". Biden alerta para mundo em risco com ameaça nuclear

O presidente dos Estados Unidos afirma que a ameaça russa de utilizar armas nucleares no conflito da Ucrânia coloca o mundo em risco de um "apocalipse". Num discurso, durante um evento de angariação de fundos do Partido Democrático em Nova Iorque, Joe Biden afirmou que Vladimir Putin "não estava a brincar" e que o risco está no nível mais alto desde a crise dos mísseis cubanos de 1962.