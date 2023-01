Putin ordena cessar-fogo para celebrar Natal ortodoxo. Guardem a hipocrisia, responde Kiev

George Ivanchenko - EPA

De acordo com o Kremlin, as tropas russas têm de suspender os ataques durante 36 horas devido ao Natal ortodoxo, que é celebrado em ambos os países no dia 7 de janeiro. Kiev acusou Moscovo de hipocrisia.