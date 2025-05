Putin recebe aliados com nova "estabilidade estratégica global" em pano de fundo

As celebrações russas do Dia da Vitória coincidem ainda com o início do Conclave no Vaticano que deverá eleger um novo papa da Igreja Católica nos próximos dias.

Europa ausente

Uma nova ordem

Um deles é o Brasil e o seu presidente, Inácio Lula da Silva, chegou quarta-feira a Moscovo.

Temas como a guerra das tarifas ou o controlo de terras raras, de produção agrícola e de reservas de água mundiais, os conflitos no Médio Oriente e a pressão norte-americana sobre o Irão, ou o regresso do conflito armado entre a Índia e o Paquistão, poderão estar na agenda.

Putin passou já o dia de quarta-feira em reuniões com aliados, do Congo à Mongólia. Quinta-feira irá reunir-se com o seu parceiro mais importante, o presidente chinês, Xi Jinping.





A "estabilidade estratégica global" que ambos irão subscrever deverá marcar todos os encontros entre o presidente russo e os restantes líderes e aliados tradicionais, na maioria autocratas e déspotas.

Os presentes





O Kremlin confirmou a presença dos líderes das antigas repúblicas soviéticas, com exceção da Ucrânia, dos Estados Bálticos e da Georgia. Apenas os governadores russos de duas regiões georgianas separatistas pró russas, a Abkazia e a Ossetia do Sul irão fazer parte dos festejos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que havia confirmado a viagem, anulou a presença devido à escalada militar em curso com o Paquistão.





O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, deverá também reunir-se com Putin.



Os secretários-gerais da Organização de Cooperação Islâmica, da Organização de Cooperação de Xangai e da Organização do Tratado de Segurança Coletiva também participarão nas cerimónias.



e o Kremlin anunciou na semana passada três dias de cessar-fogo com a Ucrânia, ameaçando Kiev com consequências se a trégua não fosse respeitada.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não se comprometeu e o responsável autárquico de Moscovo anunciou um ataque com drones ucranianos quarta-feira, a coberto da noite. Os engenhos foram abatidos.Putin pretende que a capital da Rússia se torne nos próximos dias o centro da resistência à influência do Ocidente, num momento de diversos confrontos militares acesos e de uma guerra comercial mundial, devido às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump.De acordo com o Kremlin, o convidado mais importante,Os festejos dos 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazi irão servir sobretudo de palco para Vladimir Putin reforçar a sua narrativa de que a Rússia está a combater o ressurgimento nazi na Ucrânia e que os esforços do Ocidente para o isolar depois da invasão da Ucrânia, falharam."O Kremlin planeia usar o 80.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi para traçar paralelos com os dias de hoje e dizer que a vitória é igualmente inevitável", disse Boris Bondarev, antigo diplomata da missão da Rússia na ONU em Genebra, ao"Mais importante ainda, tal como Ialta e Potsdam moldaram a ordem do pós-guerra,— uma que seja 'justa' aos olhos da Rússia, o que significa que a Rússia pode fazer o que quiser sem consequências", disse Bondarev, que se demitiu em protesto contra a invasão em grande escala.Especialmente embaraçosa para a União Europeia seráFico, líder de um estado membro da UE e da NATO e que deverá reunir-se sexta-feira brevemente com o presidente russo, tem sido acusado de prosseguir uma política de apaziguamento de tensões com Vladimir Putin, diminuindo as pretensões de Kiev, contrariamente às políticas europeias.Além do eslovaco, apenas o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, um país europeu com laços históricos fortes com a Rússia, estará também em Moscovo.", referiu um alto diplomata russo sob anonimato para falar abertamente sobre um assunto político.A guerra com a Ucrânia irá ensombrar as celebrações, numa altura em que os esforços para tréguas marcam passo.A parada militar de sexta-feira deverá servir para demonstrar todo o poderio russo apesar da guerra que dura há três anos e o apoio a Moscovo por parte da China, do Vietname, de Myanmar e do Egito, incluindo o desfile de soldados oriundos destes países.e indicou que os ministros da Defesa de vários países estarão presentes, tal como o embaixador norte coreano, país que enviou um contingente militar para combater na Ucrânia, além de fornecer munições.A ocasião poderá, 11 países com economias emergentes que representam 49 por cento da população humana e 39 por cento do PIB mundial.Na tribuna da Praça Vermelha são aguardados os mais próximos aliados do Kremlin, e presenças habituais nas celebrações, como o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaïev e o bielorusso Alexandre Loukachenko.Também a Arménia e o Azerbaijão, rivais no Cáucaso, marcam presença ao mais alto nível, com o presidente azeri Ilham Aliev e o primeiro-ministro arménio, Nikol Pachinian. O presidente dos sérvios-bósnios, Milorad Dodik, perseguido pela Justiça da Bósnia, confirmou que irá a Moscovo.estarão presentes. Maduro já se reuniu com Vladimir Putin.Entre os líderes africanos aguardam-se representantes do Burkina Faso, do Zimbabué, do Congo, da Etiópia e da Guiné Equatorial.Outros aliados tradicionais da Rússia, como os dirigentes do Vietname, do Laos, da Mongólia, do Egito e da Birmânia também estarão na tribuna.