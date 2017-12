Putin reduz a máquina de guerra russa na Síria

RTP11 Dez, 2017, 12:35 / atualizado em 11 Dez, 2017, 14:28 | Mundo

O Presidente da Rússia reuniu com Bashar al-Assad, Presidente sírio, durante a visita surpresa da manhã desta segunda-feira à base aérea russa Hmeimim na província de Latakia, na Síria, e discursou dirigindo-se às tropas russas.



Putin anunciou o início da retirada das forças militares russas que combatem desde 2015 na Síria e o regresso dos soldados às bases russas. "Ordeno ao ministro da Defesa, chefe do Estado-Maior, que comece a retirada das tropas russas para as suas bases permanentes na Rússia", declarou Putin dirigindo-se aos militares em Hmeimim.



As Forças Armadas russas, na Síria há dois anos, têm intervindo com as forças do governo no combate ao Estado Islâmico e aos rebeldes em Aleppo e no conflito que se vive na Síria há seis anos.



“Em quase dois anos, as Forças Armas russas, em colaboração com o Exército sírio, destruíram em grande parte os terroristas internacionais. Portanto, tomei a decisão de retornar à Rússia parte considerável do contingente militar presente na Síria”, reforçou o Presidente russo, que considera que o objetivo principal, combater os terroristas, foi conseguido e “resolvido espetacularmente”.

Terminou "operação militar"

Já em março de 2016 o presidente russo tinha declarado que pretendia retirar a maioria das tropas russas da Síria. No entanto, só no passado dia 21 de novembro é que anunciou que tinha terminado a “fase ativa da operação militar”.



Salientando que a Rússia não esquece as vítimas da luta contra o terrorismo, Putin agradeceu e congratulou os soldados russos, acrescentando que estarão prontos a atacar se o terrorismo voltar.



“Se os terroristas surgirem novamente, vamos atacar de uma forma que eles não viram até agora”.



Putin diz que os militares russos cumpriram a sua tarefa brilhantemente, mostraram coragem, heroísmo e determinação e regressam agora ao seu país de forma vitoriosa.



Em Hmeimim, o presidente russo foi recebido esta manhã por Bashar al-Assad, pelo ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu e pelo comandante das tropas russas na Síria, Sergei Surovikin.



A visita de Putin à base de Hmeimim marca a primeira viagem de Putin à Síria, numa altura em que as forças governamentais retomaram o controlo da maioria do território sírio com apoio da Rússia e a reunião entre os dois presidentes pode reforçar os laços entre os países.