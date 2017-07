Pyongyang realiza novo teste com um míssil balístico

RTP 28 Jul, 2017, 17:16 / atualizado em 28 Jul, 2017, 18:51 | Mundo

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, inspeciona o míssil balístico intercontinental Hwasong-14 | KCNA, via Reuters

Os Estados Unidos anunciaram a meio da tarde que os seus equipamentos detectaram o lançamento de um míssil balístico norte-coreano. Uma comunicação do Pentágono, com o porta-voz a “confirmar que foi detectado o lançamento” a partir da Coreia do Norte.



“Estamos a avaliar a situação e daremos mais informações em breve”, acrescentou o capitão Jeff Davis, que apontou o lançamento à volta das 10:45 (14:45 GMT).



O teste desta sexta-feira cria preocupações suplementares na região e no mundo ocidental por se tratar de um novo lançamento apenas semanas após o sucesso registado por Pyongyang com um míssil balístico intercontinental, o que revela um crescimento da capacidade militar dos norte-coreanos que não estava dentro das expectativas dos seus antagonistas.



Outras informações apontam para que o míssil tenha sobrevoado os ares durante 45 minutos antes de cair no mar, na zona económica exclusiva do Japão sem provocar danos. É também esta a convicção do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, cujo gabinete tem estado a acompanhar esta situação de crise.Abe acrescentou a convocação de uma reunião do Conselho Nacional de Segurança, sublinhando que tudo será feito para garantir a segurança dos seus cidadãos.O executivo japonês considera a iniciativa norte-coreana como uma violação clara das resoluções das Nações Unidas, acrescentando que Tóquio não tolerará as repetidas provocações dos “vizinhos” norte-coreanos.O lançamento também foi assinalado pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, precisando que este ocorreu na região Leste da Coreia do Norte, desde a província Jangang, a Norte, às 23:41 (14:41 GMT).