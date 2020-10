QAnon. YouTube elimina conteúdos sobre movimento de extrema-direita

“Especialmente aqueles que ameaçam explicitamente a violência ou negam a existência de grandes eventos violentos”, acrescenta o YouTube num comunicado publicado na sua página na internet

Na quinta-feira, o

O YouTube junta-se ao Facebook e ao Twitter, que também tinham decidido eliminar as publicações do QAnon.



Para o YouTube, "há ainda mais que podemos fazer para lidar com certas teorias de conspiração que são usadas para justificar a violência no mundo real, como QAnon".

O que é o QAnon?

O QAnon é umacentrada na alegada crença de que Donald Trump está a fazer uma campanha secreta contra os inimigos de um alegado “Estado profundo" e um círculo de tráfico sexual infantil dirigido por pedófilos e canibais satânicos.Desde outubro de 2017, queNo ano passado, osobre “extremistas domésticos promovidos pela teoria da conspiração” e designou o movimento QAnon como “uma potencial ameaça extremista doméstica”.

O QAnon na campanha de Trump

Desde que arrancou a campanha para a reeleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, vários apoiantes são vistos com bandeiras e camisolas com o símbolo QAnon.Ontem, em entrevista à cadeia televisiva norte-americanaTrump reconhece que apoiantes do movimento estiveram presentes em alguns comícios da sua campanha e que “são totalmente contra a pedofilia”, um sentimento com o qual ele concorda.Em agosto, o candidato republicano tinha recusado condenar o movimento. “Não sei muito sobre o movimento, a não ser que eles gostam muito de mim, o que eu agradeço”.