Qasem Soleimani. O mais poderoso general iraniano foi morto por disparos de drones

O general Qasem Soleimani, líder da brigada Al Quds, da Guarda Revolucionária iraniana, foi morto num ataque norte-americano com drones no aeroporto de Bagdade, no Iraque. Os Estados Unidos lançaram uma operação para matar o mais importante general do Irão.