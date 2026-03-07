Qatar anuncia retoma do tráfego aéreo de forma parcial

"A Autoridade de Aviação Civil do Qatar anuncia a retoma parcial do tráfego aéreo no Estado do Qatar, através de corredores de emergência predefinidos com capacidade operacional limitada", revelou.

"Esta fase inclui a implementação de um número limitado de voos de retirada de passageiros, para além dos voos de carga", acrescentou.

O Qatar adiantou também hoje à noite que foi alvo de dez drones iranianos.

"O Qatar foi alvo de uma série de ataques da República Islâmica do Irão envolvendo dez drones, que começaram na madrugada de sexta-feira", explicou o Ministério da Defesa.

As forças armadas "intercetaram com sucesso nove drones, enquanto um atingiu uma zona desabitada, sem causar vítimas".

Na madrugada de hoje, o Governo do Qatar anunciou ter intercetado vários mísseis no seu espaço aéreo.

A defesa aérea do Qatar também garantiu ter frustrado um ataque com drones contra a base de Al Udeid, em Doha, que acolhe militares norte-americanos.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, alegadamente motivado pela inflexibilidade do regime político nas negociações sobre o enriquecimento de urânio, no âmbito do programa nuclear, que afirmavam destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.