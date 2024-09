Quarenta mortos em ataque israelita em Gaza

Um avião do exército israelita "atingiu os principais terroristas do Hamas que operavam a partir de um centro de comando e controlo dentro da zona humanitária de Khan Younes", no sul da Faixa de Gaza, afirmou, por seu lado, o exército israelita, na segunda-feira à noite.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza disse à agência de notícias AFP que 40 pessoas morreram e "60 ficaram feridas".

Entretanto, o Hamas negou a presença de combatentes do movimento na zona humanitária de Khan Younes, de acordo com um comunicado divulgado na plataforma de mensagens Telegram.

Israel declarou a 07 de outubro do ano passado uma guerra na Faixa de Gaza para "erradicar" o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando 1.194 pessoas, na maioria civis.

No poder em Gaza desde 2007 e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, o Hamas sequestrou, também nesse dia, 251 israelitas, 97 dos quais continuam em cativeiro, enquanto 33 foram já declarados mortos pelo Exército israelita.

A guerra causou, até agora, cerca de 41 mil mortos, mais de 94.700 feridos e mais de 10 mil desaparecidos, na maioria civis, na Faixa de Gaza, de acordo com números atualizados das autoridades locais.