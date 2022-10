Quase 1/4 dos residentes no Canadá são imigrantes, perto de 500 mil de origem portuguesa

A ´Statistics Canada´(Estatísticas do Canadá) anunciou a informação recolhida no recenseamento de 2021 relacionado com imigração.

Esta é a maior subida para 8,3 milhões, ou seja, 23% dos habitantes, que não nasceram no país, batendo o recorde anterior de 22,3% em 1921.

Os dados revelam ainda que 448.305 de residentes no Canadá declararam ter como língua mãe a portuguesa e 8.970 indicaram ser de origem étnica açoriana.

Quanto às principais cidades, em Toronto 60.360 disseram ter como língua mãe o português, 18.080 em Montreal e 6.740 em Vancouver.

O Canadá tinha em 2021, quando foi realizado o recenseamento, perto de 37 milhões de habitantes.

Uma em cinco pessoas, que chegaram ao Canadá, nasceu na Índia.

Para este ano, Otava prometeu acolher um número recorde de imigrantes para preencher as lacunas laborais, com um plano de receber até final do ano 431.645 residentes permanentes.

A agência projeta que, em 2041, 34% da população será imigrante.