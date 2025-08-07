Quase 200 pessoas morreram de fome e subnutrição em Gaza

O ministério revelou hoje que os números foram atualizados após a morte de um menino de 2 anos e meio de desnutrição numa tenda na Faixa de Gaza, que se seguiu a outros quatro óbitos pela mesma causa no dia anterior.

A criança que morreu hoje chamava-se Roua Mashi, não tinha doenças conhecidas e morreu apenas de subnutrição na zona de al-Mawasi, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza).

A maioria das mortes por falta de alimentos ocorreu nas últimas semanas, após meses de bloqueio da ajuda humanitária por parte de Israel.

Duas dezenas de peritos da ONU, incluindo a relatora para os Territórios Palestinianos Ocupados, Francesca Albanese, exigiram hoje que Israel restabeleça de imediato o acesso sem restrições de agências humanitárias da organização à Faixa de Gaza.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) e o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) estão entre as organizações referidas numa declaração conjunta divulgada em Genebra, Suíça.

Os peritos alertaram que mais de 500.000 pessoas, ou um quarto da população, enfrentam a fome e 320.000 crianças com menos de 5 anos estão em risco de subnutrição aguda.

"A fome foi utilizada como uma arma de guerra selvagem e constitui um crime de direito internacional", disseram.

Os peritos reiteraram as críticas à ação da Fundação Humanitária de Gaza (FHG), criada sob os auspícios de Israel e dos Estados Unidos para coordenar a distribuição de ajuda no território.

A fundação "levou a uma grave escassez de alimentos e causou a morte de quase 1.400 pessoas que procuravam alimentos, um resultado previsível ao impedir uma assistência humanitária eficaz e imparcial por parte de atores internacionais de confiança e experientes", lamentaram.

Israel impôs um bloqueio à Faixa de Gaza e impediu as organizações internacionais de distribuírem ajuda à população, que tem sido feita exclusivamente pela FHG desde maio.

O conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado pelos ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde perto de 1.200 pessoas morreram e cerca de 250 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma vasta operação militar no território, que já provocou mais de 61 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do enclave e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.