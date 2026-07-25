Quase 260.000 pessoas retiradas de casa devido aos incêndios em Espanha e França
O avanço das chamas obrigou já à retirada de pelo menos 167.000 pessoas em Girona, França, com 32.700 hectares destruídos até agora. Em Landes, mais a sul, foram retiradas mais 31.000 pessoas, tendo ardido 3.500 hectares. Em Espanha, os incêndios de Madrid e de Ávila levaram as autoridades a retirar 60.000 pessoas, com outras 28.000 confinadas em casa.
Num balanço a meio da tarde, a presidente da Câmara, Sophie Brocas, referiu que o incêndio, que sexta-feira era uma "tempestade de fogo", um fenómeno inédito em França, abrandou e tornou-se mais normal. Mas a situação continua crítica.
"Estamos numa situação que continua grave, mas que perdeu parte da sua virulência. O fogo mudou de direção de manhã, o que obrigou os bombeiros a defender a cidade de Sainte-Hélène, mas também Lacanau", explicou.
“Nestas alturas em que as chamas testam severamente o nosso país, a França revela o seu verdadeiro carácter: um povo unido, ombro a ombro”, acrescentou o presidente, após a evacuação de aproximadamente 200 mil pessoas no sudoeste de França.
🚨 SEGURIDAD ZONAS EVACUADAS 🔥 |— Guardia Civil (@guardiacivil) July 25, 2026
🛡️ Reforzamos la vigilancia en las poblaciones evacuadas con motivo de los #IncendiosForestales en Madrid y Ávila con patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS).
📌 Nuestras prioridades:
🔒… pic.twitter.com/6CLEbFEEpR
"A nossa prioridade, o nosso foco, o nosso objetivo é salvaguardar a vida dos cidadãos, proteger os centros populacionais e, em última instância, combater os incêndios", assegurou o líder espanhol durante uma visita ao posto de comando avançado e as zonas afetadas pelo incêndio.
Houses west of Madrid burned as Spain declared its first national emergency over a wildfire https://t.co/O1AaTt8gvr pic.twitter.com/J2pgXPp2vq— Reuters (@Reuters) July 25, 2026
Prevê-se que as áreas afetadas pelos incêndios se mantenham quentes e secas, sem chuvas significativas nos próximos dias, o que mantém o risco de incêndios florestais elevado.
A previsão oferece pouco alívio. O calor extremo e o sol persistente deverão regressar na próxima semana, agravando o já crítico risco de incêndios florestais em muitas zonas do país.
Para auxiliar no combate às chamas no país vizinho, Portugal enviou este sábado uma Força Operacional Conjunta (FOCON) para a Província de Ávila, Espanha. A Força integra 128 operacionais daANEPC, da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), dos corpos de bombeiros voluntários da Sub-Região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana (GNR).
Em colaboração com a ANEPC, também o Exército Português fará parte do esforço de auxílio, através do envio de 500 rações de combate da sua reserva.
Numa publicação no X, explicou que cinco aviões e dois helicópteros da frota rescEU foram enviados para França, enquanto quatro aviões chegarão a Espanha este sábado.
"Os meus pensamentos estão com os bombeiros que lutam bravamente contra as chamas e com todos os evacuados", acrescentou.