Tour. Última etapa encurtada devido à mobilização de meios para os incêndios

“O percurso da etapa 21 foi encurtado para 89 quilómetros, relativamente aos 133 inicialmente previstos. […] A partida real será dada na meta às 17:50 [16:50 em Lisboa], com os ciclistas a cumprirem duas voltas adicionais nos Campos Elísios antes de rumarem ao circuito de Montmartre”, informaram os organizadores.



A 21.ª etapa deveria ligar Thoiry a Paris ao longo de 133 quilómetros, mas a programada cidade de partida vai apenas acolher a apresentação das equipas, que seguirão posteriormente para a capital francesa de autocarro.



“Atendendo aos numerosos incêndios que afetam França neste momento, especialmente na região de Gironde, os serviços de emergência estão totalmente mobilizados para lutar contra as chamas, enquanto as forças de segurança interna estão empenhadas na segurança das zonas afetadas e na proteção das populações”, destaca a nota.



Por isso, o Ministério da Administração Interna francês decidiu deslocar uma parte das forças inicialmente mobilizadas para garantir a segurança na última etapa da Volta a França, “de modo a reforçar a resposta nas áreas afetadas pelos incêndios”.



A 113.ª Volta a França termina no domingo, com a última etapa a incluir uma tripla subida à Butte Montmartre, no ‘coração’ de Paris.



