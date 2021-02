Quatro casos de morte por Ébola na Guiné Conacri

É um regreso da doença à África ocidental, ponto de origem da primeira pandemia do vírus, em 2013-2016, lembrou o ministro guineense da Saúde, Rémy Lamah.





"Estamos verdadeiramente precoupados, há já quatro óbitos da febre hemorrágica do vírus Ébola na região de Nzérékoré", no sudeste do país em plena floresta, afirmou Lamah à Agência France Presse.





Esperam-se para as próximas horas os resultados de análises complementares, acrescentou.





A epidemia de 2013-16 afetou sobretudo a República da Guiné, a Libéria e a Serra Leoa, mas toda a região sofreu grande perda de vidas e perturbações socio-económicas, incluindo a Nigéria, o Mali e o Senegal.





O vírus infetou 28.616 pessoas e provocou 11.310 mortes, numa taxa de letalidade de 40 por cento. Cerca de 17 000 sobreviventes da doença ficaram a precisar de cuidados de saúde prolongados.







Existe o receio de que o vírus tenha capacidade de permanecer escondido durante anos no corpo de um sobrevivente para ressurgir anos depois no mesmo indivíduo ou num seu parceiro sexual.





Após 2016 surgiu em agosto de 2018 um surto em Kivu, República Democrática do Congo, considerado ainda activo. Desde que emergiu e até junho de 2020 o Ébola matou 2280 pessoas.







Ébola é o nome comum dado a uma doença causada pela infeção por vírus Ébola, para a qual não existe tratamento específico nem vacinas comercialmente disponóveis. A doença é rara mas grave e muitas vezes fatal, com uma taxa de mortalidade entre os 25 e os 90 por cento.



O vírus transmite-se por contacto directo com fluidos e secreções corporais incluindo sangue, ou com superfícies tocadas pelos doentes.





Os sintomas surgem entre dois a 21 dias após o contágio e incluem náuseas e vómitos, dores abdominais e corporais, de cabeça e de garganta, assim como febre.