Dois mortos em ataque à porta de sinagoga em Manchester



Os polícias armados responderam e um homem, que se acredita ser o autor do ataque, foi baleado, acrescentou a GMP.



Um fotógrafo da Reuters confirmou que havia uma forte presença policial na zona. As equipas de ambulâncias foram vistas a usar coletes à prova de bala e capacetes e pelo menos uma pessoa foi levada para o interior de uma ambulância.



"Os paramédicos chegaram ao local... e estão a assistir pessoas, atualmente quatro pessoas com ferimentos causados pelo veículo e por facadas", disse a GMP em comunicado no X.



Members of the public are asked to avoid the area while the police continue to deal with the incident.

O Serviço de Ambulâncias do Noroeste informou ter enviado reforços para a zona.



O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou estar consternado com o ataque a uma sinagoga, acrescentando que o facto de ter ocorrido no dia sagrado do Yom Kippur o torna "ainda mais horrível".



Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester, disse que se tratou de um incidente grave.



"Diria às pessoas que estão a ouvir, primeiro para evitarem a área - é um incidente grave, mas, ao mesmo tempo, posso tranquilizá-las imediatamente de que o perigo imediato parece ter passado, e a Polícia da Grande Manchester lidou com isso muito rapidamente", afirmou à rádio BBC.



Segundo a Polícia da Grande Manchester (GMP), os agentes foram chamados ao incidente na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, em Crumpsall, no norte de Manchester, depois de uma testemunha ter dito ter visto um carro a embater contra pessoas do público e que um homem tinha sido esfaqueado.