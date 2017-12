Quatro feridos em explosão no centro de Nova Iorque

RTP11 Dez, 2017, 13:18 / atualizado em 11 Dez, 2017, 15:24 | Mundo

O mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, já veio admitir em conferência de imprensa que as autoridades estão a encarar a explosão como "uma tentativa de ataque terrorista".



Por sua vez, o chefe da polícia nova-iorquina James O'Neill identificou o presumível autor como Akayed Ullah, um homem de 27 anos e originário de Brooklyn, que transportava "um engenho explosivo rudimentar".



É precisamente a falta de sofisticação do engenho que leva a polícia a partir da probabilidade do suspeito ter agido sozinho ou sem o apoio de uma rede extremista.







Imagens em direto do local publicadas no Facebook pela KGUN 9.



O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi rapidamente informado, avançou no Twitter Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca.

.@POTUS has been briefed on the explosion in New York City — Sarah Sanders (@PressSec) 11 de dezembro de 2017

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de dezembro de 2017

Foi igualmente com recurso à rede social Twitter que a polícia de Nova Iorque confirmou que foi detido um homem suspeito de envolvimento nesta explosão.A detonação deu-se na Oitava Avenida com a Rua 42, uma das muitas zonas movimentadas da cidade.Esta explosão, que foi acionada pelas 7h30 (13h30 em Lisboa), acontece menos de seis semanas depois de um outro ataque no sul de Manhattan - um carro atropelou então várias pessoas, matando oito e ferindo outras 12.O suspeito do atropelamento foi imediatamente detido. Trata-se de um uzbeque que admitiu operar em nome do autoproclamado Estado Islâmico.