Quatro mortos em naufrágio de barco de pesca durante tempestade na Nova Zelândia

Cinco das dez pessoas que se encontravam a bordo foram resgatadas por um helicóptero, disse a polícia. O grupo foi transportado para o Hospital Kaitaia, tendo já recebido alta.

Esta manhã, dois corpos foram recolhidos da água por um helicóptero e outros dois foram recuperados por embarcações salva-vidas, adiantou a polícia.

O barco de 17 metros acionou o sinal de emergência às 20h00 de domingo (7h00 de domingo em Lisboa) ao largo do North Cape, na costa norte, desencadeando as buscas e as operações de salvamento. O helicóptero chegou ao local às 22h40 de domingo (9h40 de domingo em Lisboa), disse Nick Burt, porta-voz do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo da Nova Zelândia.

O barco afundou-se às 2h30 de domingo (13h30 de sábado em Lisboa), acrescentou Burt, referindo que as buscas estão a ser coordenadas por um barco patrulha da marinha, com apoio aéreo de helicópteros e equipas no solo ao longo da linha da costa.

"As condições meteorológicas estão mais favoráveis hoje, e estamos completamente focados nas buscas e resgates das duas pessoas desaparecidas", de acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo, divulgado antes de ter sido encontrado um dos corpos.

O barco de pesca tinha partido do porto de Mangonui, no norte do país, na quinta-feira, escreveu o portal de notícias Stuff.

Além do capitão e de um membro da tripulação, seguiam a bordo oito passageiros de Auckland, cidade mais populosa da Nova Zelândia.

Entre os sobreviventes, encontra-se o capitão, indicou o mesmo portal.