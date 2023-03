Quem são os Ismailis? Conheça as origens de uma comunidade com várias ligações a Portugal

A comunidade Ismaili, do ramo xiita do Islão, tem estado presente nas últimas décadas em Portugal, tendo alcançado um novo protagonismo quando, em 2015, o Imamat Ismaili assinou um acordo com a República Portuguesa para o estabelecimento da sua sede mundial em Lisboa.Três anos mais tarde, a 11 de julho de 2018, Aga Khan designou oficialmente o Palácio Henrique de Mendonça, na Rua Marquês de Fronteira, em Lisboa, como a sede mundial desta comunidade. Mas quem são os Ismailis e qual a sua presença em Portugal?

Origem histórica

Estima-se que cerca de 85 a 90 por cento dos muçulmanos do mundo sejam sunitas, os restantes são xiitas.A divisão remonta ao ano de 632 e à morte de Maomé: os sunitas consideram que o sucessor do Profeta deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos, já que Maomé não tinha designado nenhum sucessor. Por sua vez, os xiitas defendem que o descendente legítimo de Maomé deveria ser Ali Bin Abi Talib, primo e genro de Maomé.

Para os xiitas, o Imamat é uma doutrina que afirma que certos indivíduos da linhagem de Maomé devem ser aceites como Imam, líderes e guias da comunidade muçulmana depois da morte de Maomé.

Com o tempo, os xiitas vão subdividir-se em vários grupos: os ismaelitas surgem pela sua lealdade a Ismail, filho mais velho do Imam Jafar al-Sadiq,

O sexto Imam xiita, Imam Jafar al-Sadiq, teve dois filhos: Ismail e Musa. No ramo ismaelita, Jafar al-Sadiq nomeou Ismail como sucessor.







Enquanto vários xiitas acreditam que Ismail morreu três anos antes do pai, em 762, os Ismaelitas acreditam que este se escondeu por vários anos por ordem do próprio pai, uma vez que a sua segurança estava em causa.

Nos primeiros anos após Ismail, este ramo do xiismo vai destacar-se pela liderança no Califado Fatimida, entre o século X e XI. Ainda hoje, o líder dos ismaelitas mantém o título de “príncipe” devido à dinastia dos fatimidas.Nos séculos seguintes, os Ismailis passaram por vários territórios do Norte de África e Médio Oriente, sobretudo na Pérsia e no que viria a ser a Índia e o Paquistão.

A linhagem Aga Khan e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento

No século XIX, mais precisamente em 1818,O filho, Aqa Ali Shah, tornou-se Aga Khan II após a sua morte, em 1881, seguindo-se quatro anos depois Sultan Mahomed Shah, designado como Aga Khan III em 1885, aquando da morte do pai, quando tinha apenas com sete anos.Aga Khan III, pai do atual Aga Khan, destacou-se pelo papel na proteção dos muçulmanos na Índia, até então uma colónia britânica, mas também na diplomacia mundial, tendo representado a Índia junto da Sociedade das Nações e chegando a presidir a essa mesma organização durante dois anos.Com a morte de Sultan Mahomed Shah,Seguindo a tradição muçulmana, o Imam “serve como guia não apenas na interpretação da fé, mas também no esforço de melhorar a segurança e a qualidade de vida da sua comunidade e, de um modo mais abrangente, das sociedades em que se insere”, lê-se na página do Imamat Ismaili., sendo atualmente os “únicos muçulmanos xiitas liderados por um Imam hereditário”.“Em consonância com a ética do Islão, os Ismailis são ativos na sociedade civil de todos os países onde residem, trabalhando em várias áreas e contribuindo com o seu tempo, conhecimento e recursos materiais” para melhorar as comunidades e sociedades em que se inserem, acrescenta.Atualmente, os Imams não tem controlo sobre quaisquer territórios,, uma organização que se diz orientar pelos princípios do Islão, mas que não “restringe o seu trabalho a uma comunidade, país, ou região em particular”.“O foco da AKDN está nas zonas mais pobres do mundo em desenvolvimento, mas também tem programas na América do Norte e na Europa”, com o objetivo de, lê-se no site da organização.

Comunidade Ismaili em Portugal e a sede do Imamat em Lisboa

Atualmente, existem cerca de 15 milhões de Ismailis em vários países da Ásia, Médio Oriente, África, Europa e América do Norte.As raízes históricas da comunidade Ismaili em Portugal remontam ao período colonial, nomeadamente no subcontinente indiano e em Moçambique. Após o 25 de Abril de 1974 e o subsequente processo de descolonização, vários elementos da comunidade Ismaili estabeleceram-se em Portugal, vindos sobretudo de Moçambique A partir desta década, os Ismailis criaram espaços de convívio cultural e social nos vários países onde se encontravam. Em Portugal, os Ismailis adquiriram o local onde se encontra atualmente o Centro Ismaili de Lisboa em 1986. Mais de uma década depois,Dois anos antes, no lançamento da primeira pedra do edifício, o então chefe de Estado antecipava o centro Ismaili comoMas a relação entre Portugal e a comunidade Ismaili alcançaria uma nova dimensão a 3 de junho de 2015, quando oTrês anos mais tarde,O edifício onde funcionava a Nova School of Business fazia parte da Universidade Nova de Lisboa e foi comprado pelo Imamat Ismaili em 2016 por 12 milhões de euros.“O povo português tem um profundo e histórico respeito pela fé e esta comprometido com os valores da diversidade humana e do pluralismo”, destaca o Imamat Ismaili, reconhecendo ainda queA sede e a presença desta entidade “estabelece um centro global em Lisboa para todas as dimensões das suas atividades, incluindo as relacionadas com os assuntos da comunidade Ismaili, o envolvimento internacional e o compromisso do Imamat na melhoria da qualidade de vida”, acrescenta.