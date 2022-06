R. Kelly condenado a 30 anos por abusos sexuais de duas décadas

Os sobreviventes de violência sexual, nomeadamente os que hesitaram em falar contra o agressor por medo de represálias, tiveram que esperar mais de 20 anos para ver o músico Robert Kelly responder em tribunal.Em setembro de 2021, um júri na cidade de Nova Iorque considerou Kelly culpado de tráfico sexual e extorsão em todas as nove acusações.Quase um ano depois, esta quarta-feira, a juíza distrital Ann Donnelly impôs a sentença no tribunal federal de Brooklyn depois de ouvir sobreviventes que atestaram como a exploração de Kelly teve repercurção nas suas vidas.De acordo com a acusação, o autor de "I Believe I can Fly" teria usado a sua equipa de agentes para atrair jovens e conseguir o seu silêncio perante os abusos. Utilizava "a fama, o dinheiro e a popularidade [para] predar crianças e jovens mulheres para sua satisfação sexual".Das vozes dos abusados surgem testemunhos de subjugação a caprichos perversos e sádicos, quando ainda eram menores de idade. Atestaram que Robert Sylvester Kelly exigia que obedecessem estritamente a regras, como precisar da sua permissão para comer ou ir à casa de banho e ainda escrever "cartas de desculpas" que pretendiam absolvê-lo de irregularidades.



A juíza Ann Donnelly declarou que "o público precisa de ser protegido de comportamentos como este".





"Esses crimes foram calculados e cuidadosamente planeados e executados regularmente durante quase 25 anos. O sr. Kelly ensinou a estas pessoas que o amor é escravização e violência".



A equipa de advogados de Kelly pediu uma sentença de 17 anos mas sem sucesso.



O vencedor de vários Grammy Awards, preso desde 2019, tem ainda acusações pendentes associadas a pornografia infantil e obstrução à justiça em Chicago. O julgamento deverá acontecer em agosto.