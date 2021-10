Rainha Isabel II aconselhada a descansar durante alguns dias

O cancelamento da viagem de 48 horas à Irlanda do Norte foi uma surpresa. No dia anterior, a rainha tinha aparecido em público numa receção oficial em Windsor em que estiveram presentes o empresário Bill Gates e John Kerry, o enviado norte-americano para as questões climáticas.



Apesar da pandemia e da morte recente do marido, nos últimos meses a rainha tem cumprido uma intensa agenda de atos públicos.



No início de novembro, a rainha deverá deslocar-se a Glasgow para a cimeira internacional do clima. No próximo ano, Isabel II vai celebrar o Jubileu de Diamante, 70 anos no trono, o reinado mais longo da história de Inglaterra.