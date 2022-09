Rainha Isabel II. O cronograma das homenagens nos próximos dias

As cerimónias fúnebres de Isabel II continuam esta segunda-feira. Ao início da tarde, o corpo da Rainha vai sair do Palácio de Holyroodhouse em procissão, acompanhado pelo Rei Carlos III e outros membros da família real, até à Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo.





Antes da partida para a Escócia, o Rei Carlos III esteve no Parlamento britânico para receber as condolências da Casa dos Comuns e da Casa dos Lordes.







O corpo de Isabel II chegará às 20h00 de terça-feira a Londres, por via aérea. O caixão ficará na sala do trono do Palácio de Buckingham durante a noite.

Na quarta-feira arrancará a chamada "Operação Lion". A urna da rainha será transportada do Palácio de Buckingham para o Westminster Hall, num cortejo que passará por vários pontos de Londres. Este será o primeiro grande evento cerimonial que antecede o funeral.







O corpo permancerá durante cinco dias em Westminster Hall para que os súbditos prestem uma última homenagem. A partir das 17h00, o público poderá começar a prestar homenagem a rainha falecida a 8 de setembro. O Westminster Hall, no Parlamento britânico, estará aberto 24 horas até as 6h30 de dia 19 de setembro, o dia do funeral.



Durante esse período, a polícia espera filas muito longas e, por esse motivo, vai implementar medidas de segurança como nos aeroportos.Não serão mesmo permitidos líquidos e comida ao entrar no Palácio de Westminster e a polícia poderá realizar revistas aleatórias a quem estiver na fila.

Uma grande procissão cerimonial acompanhará o caixão até Wellington Arch, no Hyde Park, onde será transferido da carruagem de armas para o carro fúnebre estatal e viajará para Windsor.





Espera-se que o rei e os membros séniores da família real se juntem à procissão no Castelo de Windsor antes de o caixão entrar na Capela de São Jorge para uma cerimónia.



A rainha será, então, enterrada na capela memorial do rei George VI, localizada dentro da Capela de São Jorge, em Windsor.