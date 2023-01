"Ransomware". Operação internacional com participação da PJ desfez rede de cibercrime

. De acordo com um comunicado enviado na quinta-feira às redações,





A Polícia Judiciária participou nesta investigação internacional através da UNC3T - Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade. O ransomware é um software de extorsão. Visa bloquear redes informáticas para exigir um resgate. Entre os países que integraram a operação estiveram a Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França e Reino Unido.





O grupo, indicou a Judiciária, empregava a “dupla extorsão”: procedia à exfiltração dos dados da vítima e à cifragem de dados; exigia depois dinheiro pela desencriptação, ameaçando com a publicação online.

“A cooperação entre os diversos parceiros internacionais permitiu identificar a infraestrutura tecnológica usada pelos membros deste grupo criminoso, bem como as chaves privadas usadas pelos mesmos para cifrar os dados das vítimas. Como resultado da operação de hoje, o grupo criminoso ficou privado dos meios para lançar ciberataques”, lê-se no comunicado da PJ.As investigações ainda estão em curso, procurando-se agora identificar os afiliados do HIVE., explicou o inspetor-chefe. Os indivíduos que se dedicam ao, apontou, estão espalhados pelo mundo e a cooperação policial internacional está projetar os próximos passos.

c/ Lusa