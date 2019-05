Rebeldes atacam base militar no sudoeste da Arábia Saudita

Lusa21 Mai, 2019, 07:33 | Mundo

Os Houthis, rebeldes pró-iranianos que controlam grandes áreas no Iémen, atacaram o aeroporto de Najran, onde se situa base militar, com um avião não tripulado (`drone`) Qasef-2K, atingindo um "depósito de armas", noticiou o canal via satélite Al-Masirah.



Najran, a 840 quilómetros a sudoeste de Riade, situa-se na fronteira saudita com o Iémen e tem sido repetidamente alvo dos Houthis, aliados iranianos.



Este ataque surge depois de, na segunda-feira, as agências noticiosas semioficiais terem indicado que o Irão está a aumentar em quatro vezes a produção de urânio enriquecido.



As agências garantiram tratar-se de urânio de baixo enriquecimento, salvaguardado pelo acordo nuclear de 2015.



Ao abrigo do acordo nuclear, o Irão apenas está autorizado a produzir urânio enriquecido até um limite de 300 quilogramas e não exceder os níveis de baixo enriquecimento, até 3,67%.



Há duas semanas, o Irão anunciou que ia deixar de cumprir alguns dos requisitos do acordo nuclear assinado com os Estados Unidos e outros cinco países, em 2015, exatamente um ano após os norte-americanos terem anunciado que saíam do tratado, acusando o Irão de não o cumprir.