Rebeldes do Iémen apreenderam navio dos Emirados Árabes Unidos com "material militar"

A notícia sobre apreensão do navio Rwabee partiu da unidade da Marinha britânica Commercial Maritime Operations (UKMTO, em inglês), que fornece informações ao comércio marítimo internacional. A unidade da Marinha britânica relatou o incidente no seu portal, avançando apenas que um ataque teve como alvo um navio não identificado, a 23 milhas náuticas a oeste do terminal portuário de Ras Isa, localizado no Mar Vermelho, por volta da meia-noite.Mais tarde, os rebeldes houthis viriam a confirmar o ataque.. O navio tinha partido da ilha de Socotra, no Mar Vermelho, e dirigia-se ao porto saudita de Jizan, no norte do Iémen, quando foi atacado pouco antes da meia-noite, informou a agência de notícias estatal saudita SPA.

“A milícia houthi deve libertar imediatamente o navio, caso contrário, as forças da coligação tomarão todas as medidas e procedimentos necessários para lidar com esta violação, incluindo o uso da força”, declarou num comunicado o brigadeiro general Turki al-Malki.





Posteriormente, os houthis transmitiram imagens do navio através do seu canal de notícias, Al-Masirah, onde mostravam botes salva-vidas insufláveis do estilo militar, camiões e outros veículos. Um breve vídeo mostrava o que pareciam ser espingardas dentro de um contentor.



“É totalmente óbvio que a informação de que este navio transportava um hospital de campanha civil não está correta”, disse Yahia Sarei. “Isto é claramente material militar”, acrescentou.



Em resposta, a televisão estatal saudita alegou que os houthis transportaram as armas para o navio. A apreensão do navio Rwabee marca o mais recente ataque no Mar Vermelho, uma das principais rotas marítimas para o comércio internacional e de transporte de energia.



O conflito no Iémen teve início em 2014, quando os rebeldes houthis tomaram o controlo das grandes cidades do país, e agravou-se no ano seguinte com a intervenção da coligação árabe liderada por Riade em apoio ao governo internacionalmente reconhecido.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a guerra no Iémen matou 377.000 pessoas, 227.000 das quais devido às consequências indiretas do conflito, como a falta de água potável, a fome e as doenças. A organização considera que o conflito provocou a pior crise humanitária do mundo, estimando que mais de 24 milhões de pessoas, cerca de 80 por cento da população do país, precisam de algum tipo de assistência.