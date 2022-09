Recrutamento russo é sinal de fracasso do Kremlin e nuclear é para ser levado a sério

Reuters

São várias as reações mundiais à declaração de Vladimir Putin dada esta quarta-feira na televisão estatal russa. Da China, à Europa, passando pelos Estados Unidos, todos reagiram com preocupação e prudência às palavras do líder russo, pois a escalada do diálogo está a atingir dimensões perigosas.