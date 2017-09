Referendo independentista catalão: "Este não é um processo anti-espanhol"

RTP18 Set, 2017, 22:45 / atualizado em 18 Set, 2017, 22:55 | Mundo

Se o "sim" vencer, o processo de transição para a independência terá inicio no dia seguinte. Quem o afirma é o presidente do governo regional. No entanto, Carles Puigdemnont garante que caso o "não" obtenha maioria na votação, se demite de imediato e convoca eleições regionais na Catalunha.



Daniela Santiago, João Fernando Ramos, Rui Sá - RTP





"Diálogo" teria evitado referendo

Com seis por cento do território e 16 por cento da população de Espanha, a Catalunha é responsável por 20 por cento de toda a riqueza produzida no país e 25 por cento do seu PIB industrial.Contas feitas, trata-se da mesma riqueza de Portugal inteiro concentrada numa só região que tem a mesma área que o Alentejo.O presidente do Governo da Catalunha assegura que se tivesse havido diálogo, e mais autonomia, sobretudo económica e orçamental, para a região, hoje não estariam num braço de ferro com Madrid pela independência.Nesta entrevista exclusiva, conduzida por Daniela Santiago, correspondente da RTP em Espanha, Carles Puigdemont afirma mesmo que o processo de independência "não é anti-Espanha", mas sim uma tentativa de aproximação, um momento para obrigar ao diálogo que Madrid tem recusado nos últimos anos.É a segunda vez a Catalunha tenta um referendo. A primeira aconteceu a 9 de novembro de 2014. Votaram 2,3 dos 6,3 milhões de eleitores. Quase 81 por cento disseram "Sim" à independência. O ato tinha, como agora, sido considerado inconstitucional e não foi validado.Desta vez as autoridades regionais garantem a maioria irá às urnas. Aprovaram mesmo uma lei para dar corpo à eventual transição para um estado soberano. Recorde-se a "Lei da Ruptura" foi suspensa no passado dia 12 de setembro por um período de cinco meses.A decisão do Tribunal Constitucional de Madrid prende-se com o facto de aquele órgão quer tempo para avaliar da sua conformidade com a constituição do país. A lei fundamental espanhola prevê a autonomia de todas as suas regiões, mas proclama a indivisibilidade de Espanha.