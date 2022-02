"Reflexo de Elon Musk". Tesla a braços com acusações de racismo e acusada de inércia

, que impunham a segregação racial, lamentou a ex-funcionária e alegada vítima de abusos, Kaylen Barker.A jovem de 25 anos estava a trabalhar na fábrica da Tesla em Lathrop, cidade da Califórnia, quando alegadamente uma das suas colegas, Joanne, a chamou de “preta” eO alegado assédio por parte de Joanne começou quando Kaylen foi promovida a sua superior na linha de montagem dos travões dos automóveis. Joanne terá dito que “a Tesla não devia ter promovido uma rapariga negra” e instou os colegas a não cumprirem as indicações da supervisora “porque ela é preta e não sabe o que faz”.Kaylen fez queixa aos recursos humanos ee colocou-a a trabalhar noutro departamento. Já Kaylen, em vez de ver a sua situação resolvida,, deixando de receber salário e sendo despedida pela empresa sem qualquer explicação.Também segundo Kaylen Barker, antes do despedimento a empresa quis forçá-la a assinar um documento onde falsamente declararia ter sido “insubordinada”. Depois de a funcionária ter, por várias vezes, recusado assinar, os Recursos Humanos tê-la-ão “castigado” ao mandá-la para casa cinco horas antes do fim do horário.A agora ex-funcionária apressou-se a entrar com uma ação judicial contra a Tesla, algo que não é inédito. Nos últimos meses, aliás,para mulheres e pessoas de cor.

Tesla “lava as mãos” dos problemas, acusa advogado

A mais recente queixa chega apenas quatro meses depois de a empresa ter sido obrigada por um tribunala um outro funcionário. O homem, Owen Diaz, queixou-se também de racismo no local de trabalho, dizendo ter ouvido insultos como “volta para África”.Sobre o caso de Diaz, a Tesla disse, pelo que solicitou um novo julgamento ou, pelo menos, uma redução do valor da indemnização.Bernard Alexander, advogado de Kaylen Barker e Owen Diaz, considera que “a empresa é um reflexo do seu dono, Elon Musk”.“Uma pessoa capaz de criar os carros que ele cria, que é pessoalmente capaz de ir ao espaço...”, lamentou em declarações aoNo mês passado, também uma trabalhadora da divisão de painéis solares da Tesla processou a empresa e o seu supervisor depois de, alegadamente, este último a ter chamado “preta” e “gorda” e um colega ter feito pouco das suas rastas. Depois de se ter queixado aos recursos humanos,, segundo a acusação.“As pessoas queixam-se aos recursos humanos e estes, em vez de as ajudarem, castigam-nas”, lamentou o advogado Bernard Alexander, acusando a empresa de terdos problemas dos trabalhadores.

Tesla intimada por regulador do mercado

O conjunto de acusações de discriminação levou a que, neste momento, a Tesla enfrentelançada por um grupo de reguladores da Califórnia.No mês passado, o Departamento do Emprego Justo desse Estado norte-americano emitiu uma “notificação para a resolução de disputas após alegações de assédio em locais de trabalho”.O advogado de Barker e Diaz avançou aoquee que “já era esperado” que esta viesse a enfrentar as consequências.Segundo um relatório recentemente divulgado pela Tesla, a empresa(agência federal que regula os mercados financeiros) em novembro passado.Nessa intimação são solicitadas informações sobre se o dono da Tesla, Elon Musk, cumpriu com um acordo de 2018 da Comissão que exigia que os seusfossem examinados por um advogado da empresa.