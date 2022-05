Reforço de meios militares em Gotland

Enquanto tentam ultrapassar os obstáculos à adesão à NATO, a Suécia e a Finlândia vão-se preparando para todas as eventualidades - em especial nos territórios mais sensíveis. É o caso de Gotland - a Gotlândia, a ilha sueca no meio do mar Báltico que o governo teme que seja um alvo apetecível para Putin.