Reforma das pensões votada esta quinta-feira no Parlamento francês. O que está em causa?

Na véspera da votação da reforma das pensões, várias cidades francesas foram palco de protestos e greves naquele que foi o oitavo grande dia de contestação desde janeiro.Para além disso, várias greves têm paralisado diversos setores, como os transportes, energia e também a recolha do lixo.

De acordo com a Confederação Geral do Trabalho (CGT), cerca de 1,7 milhões de pessoas protestaram em França esta quarta-feira. Já o Ministério do Interior contabilizou 480 mil manifestantes.

O correspondente da RTP em Paris, José Manuel Rosendo, relatava esta quarta-feira, durante a tarde, que há cerca de sete mil toneladas de lixo por recolher na capital francesa, numa altura em que se completa uma semana desde o início desta greve em concreto.







Esta quarta-feira, a reforma das pensões foi aprovada na comissão mista partidária parlamentar que reuniu senadores e deputados para discutirem o texto. É o derradeiro esforço para travar o polémico projeto-lei que deverá aumentar a idade de reforma para os 64 anos.

Esta comissãoNo Senado, há uma maioria que garante a “luz verde” a reforma.Esta noite, poucas horas antes da votação, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Torne, reúne-se com os principais ministros envolvidos na reforma das pensões no Eliseu, onde vão discutir a polémica lei com o chefe de Estado, Emmanuel Macron.

O Senado irá votar a lei na quinta-feira de manhã. À tarde, deverá ser a vez da Assembleia Nacional, onde são necessários 287 votos favoráveis. Nesta câmara, a coligação de apoio a Macron e ao Governo conta apenas com 250 deputados.

De notar quea primeira-ministra poderá recorrer aoEsta “ferramenta” constitucional permitiria aprovar a lei, mas poderia escalar ainda mais a enorme contestação que tem saído às ruas nas últimas semanas.Fontes do Palácio do Eliseu ouvidas pela agência France Presse indicaram esta quarta-feira que“O presidente francês está determinado em que consigamos ir a votação, tal como a primeira-ministra deseja. Quer garantir que temos condições para isso”, adiantaram as mesmas fontes a AFP.