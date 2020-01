Reformas em França. Sindicatos não desarmam, Macron não recua

A restruturação das pensões visa eliminar os 42 regimes de aposentação que existem no país e implementar um sistema que seja universal – o sistema de reforma por pontos.







A proposta mantém a idade da reforma nos 62 anos, sendo que alguns setores podem reformar-se aos 50 anos. Contudo, os trabalhadores que saírem com essa idade não vão ter direito a pensão integral. Os sindicatos afirmam que esta alteração na reforma vai contra os benefícios conquistados e vai colocar os pensionistas numa situação pior.



Laurent Pietraszewski, secretário de Estado das Pensões, declarou à Reuters que, para um orçamento previdenciário equilibrado,As negociações entre os sindicatos e o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, ainda estão a decorrer.Os sindicatos estão a pedir que o Governo elimine o projeto-lei.Na quinta-feira, milhares de pessoas foram para as ruas de várias cidades francesas, naquele que foi o 37.º dia de greve geral.Édouard Philipe admite poder encontrar uma forma de equilibrar o orçamento da previdência, que não implique aumentar a idade da reforma, enquanto o projeto-lei é avaliado pelo Parlamento. No entanto, afirma que essas alterações não vão acontecer da forma desejada pelos sindicatos.

Macron "não parece ter compreendido a situação social"



Emmanuel Macron não parece estar disponível para alterar a proposta de lei das reformas.Após a mensagem de Ano Novo, vários especialistas afirmar que Macron “não parece ter compreendido a situação social do seu país”.O Chefe de Estado francês afirmou, na sua mensagem, estar decidido a aplicar um novo sistema de aposentação e colocar um fim aos regimes especiais, do qual os ferroviários e os funcionários dos transportes públicos são os mais beneficiados., afirmou Macron.Macron lembrou também a responsabilidade coletiva para com as gerações futuras e reiterou a necessidade de garantir o futuro do sistema de pensões.O Presidente francês admitiu ainda que possam ser tomadas em consideração algumas atividades profissionais.