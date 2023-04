Refugiada norte-coreana e o longo caminho até chegar a Seul

Desde o final dos anos 90, cerca de 34 mil pessoas deixaram a Coreia do Norte em busca de melhores condições de vida. A maioria destes refugiados vive na Coreia do Sul, onde a integração nem sempre é bem sucedida dadas as históricas tensões entre os dois países. A RTP mostra-lhe a história de uma mulher que em criança passou fome na Coreia do Norte e foi vítima de tráfico humano na China antes de chegar a Seul. A reportagem é dos enviados André Mateus Pinto e José António Pereira.