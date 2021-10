Refugiados regressados à Síria enfrentam graves abusos

A HRW lembra que o Alto Comissariado da Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) também "", apesar de não existir conflito ativo em partes do país desde 2018, defendendo que "".No relatório "'As nossas vidas são como a morte': Refugiados sírios regressam do Líbano e da Jordânia", a Human Rights Watch documentaentre 65 refugiados e familiares que entrevistou."Os relatos angustiantes" daquelas vítimas "do governo sírio e milícias" pró-governamentais "devem tornar claro que a Síria não é segura para regressos", assinala a investigadora da HRW sobre direitos de refugiados e migrantes Nadia Hardman num comunicado.A conclusão da HRW é coerente com as descobertas de outras organizações de defesa dos direitos humanos, de jornalistas e da Comissão de Inquérito da ONU para a Síria, que também documentaram detenções arbitrárias, tortura, execuções sumárias e desaparecimentos forçados, adianta o comunicado.Os refugiados que regressam enfrentam ainda "", refere ainda a HRW, que também entrevistou para o relatório três advogados da Síria, Jordânia e Líbano e quatro investigadores e especialistas, assim como várias organizações não-governamentais e agências da ONU, e analisou legislação e memorandos de entendimento.", insiste Hardman, lamentando que "uma década depois, os refugiados que regressam ainda corram o risco de perseguição por parte do mesmo governo do qual fugiram".

A guerra da Síria, desencadeada em 2011 com a repressão de manifestações pró-democracia, provocou cerca de meio milhão de mortos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, assim como milhões de deslocados e refugiados.