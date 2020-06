Rei da Bélgica expressa "profundo arrependimento" pelo passado colonial no Congo

Esta terça-feira marca o 60.º aniversário de independência da República Democrática do Congo (RDC) e o rei Filipe, da Bélgica, enviou uma carta ao presidente da RDC, Félix Tshisekedi, onde lamenta profundamente o passado colonial do país.", escreveu o monarca.", assegurou Filipe, que reina desde 2013."O período colonial que se seguiu [o do Congo Belga de 1908 a 1960] também causou sofrimento e humilhação", acrescentou.

A RDC alcançou a independência em 1960, depois de o país ter sido uma colónia belga por 52 anos. Estima-se que milhões de congoleses tenham morrido entre 1885 e 1908, depois de o rei Leopoldo II ter declarado o território propriedade pessoal.





A carta foi descrita como histórica, dado que é a primeira vez que um rei belga expressa arrependimento pelo passado colonial do país.

“Fazer as pazes com as nossas memórias”

Os belgo-congoleses são ainda marcados pelo passado colonial e pela discriminação sistemática do presente.A morte de George Floyd, o afro-americano asfixiado no final de maio por um polícia branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, reavivou o debate sobre a violência do período colonial e o racismo no país.que têm decorrido em todo o mundo.Os jovens belgas de descendência congolesa veem as celebrações de 30 de junho como uma oportunidade para defender a igualdade e o fim do racismo na Bélgica. No entanto, o movimento antirracismo teve pouca participação por parte da geração congolesa mais antiga da Bélgica.”, disse Mireille-Tsheusi Robert, fundadora do grupo antirracista Bamko-Cran, à Al Jazeera “Vimos os nossos pais serem humilhados e degradados diante dos nossos olhos e eles são os nossos heróis. Não queremos permitir e suportar o mesmo relacionamento que eles tiveram com o resto da sociedade belga”, acrescentou Mireille-Tsheusi.e saudou a iniciativa do parlamento belga em lançar uma comissão de reconciliação para enfrentar o racismo e o passado colonial no país. Esse processo de reflexão pode ajudar os belgas “”, afirmou o rei Filipe.