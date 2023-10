Rei de Espanha convida Sánchez a candidatar-se à presidência do governo

Ainda não está definida uma data para a segunda tentiva de investidura no Parlamento espanhol, após o fracasso do líder do PP, Alberto Núnez Feijóo, mas esta tem de realizar-se até 27 de novembro.

O presidente do Governo em funções terá transmitido ao monarca que tem condições para reunir os apoios suficientes à investidura.







Feijóo, que falhou a própria investidura na semana passada, garantiu por sua vez aos jornalistas que Sánchez tem agora menos apoios do que há quatro semanas. Fala também de uma maioria negativa que põe em causa o Estado de Direito em Espanha, caso Sánchez ceda às exigências da Catalunha.





O líder conservador insistiu que a realização de novas eleições seria uma saída mais digna para Espanha, mas sublinhou respeitar a decisão do rei.