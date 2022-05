Rei emérito Juan Carlos está de regresso a Espanha

Juan Carlos aterrou em Vigo, na Galiza. O rei emérito estava fora do país desde Agosto de 2020. À chegada esperava-o a filha infanta Elena.



Juan Carlos vai participar em regatas à vela durante o fim-de-semana. Só na segunda-feira vai encontrar-se com o filho, o rei Felipe VI, e o resto da família no Palácio da Zarzuela.



Os processos de irregularidades fiscais de que Juan Carlos era acusado e que manchavam a monarquia espanhola já foram arquivados.