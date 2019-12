Reino desunido. Britânicos votam sob o signo da incerteza

A incerteza tornou-se um verdadeiro nó de forca que estrangula todo o sistema, político e económico.







De acordo com alguns analistas, as últimas sondagens provaram que o Reino Unido continua dividido mais ou menos a meio, entre os apoiantes e opositores do Brexit e entre os dois principais partidos - os conservadores roubaram votos ao Partido do Brexit, de Nigel Farage, e os trabalhistas votação aos Liberal Democratas.





A verdade é que os britânicos estão cada vez mais fartos.





Cavalgando a frustração crescente, o primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, quis que fossem os quatro milhões de eleitores a legitimar, nas urnas - elegendo uma nova Câmara dos Comuns - a saída da União Europeia por ele negociada em Bruxelas.







O objetivo requer a conquista, por parte dos conservadores de, no mínimo, 326 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns.



Se o impasse continuar



O fracasso dessa meta implicará o apoio de outros partidos, seja a Johnson, seja ao segundo nas intenções de voto, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, forçando negociações que deverão ser demoradas.





E, se as sondagens são favoráveis aos conservadores, a possibilidade de - de novo - ser eleito um Parlamento dividido, permanece real, sobretudo devido à distribuição dos votos nas diferentes áreas constituintes, que pode baralhar as contas.





Neste caso, o impasse irá voltar a atirar o Brexit para data incerta, se não forçar mesmo a realização de um novo referendo, como pretendem Trabalhistas, Liberal Democratas, Nacionalistas Escoceses, o Plaid Cymru [nacionalistas do País de Gales] e os Verdes.





Terceira força nas sondagens, a líder dos Liberal democratas, Jo Swinson, disse durante a campanha que não irá apoiar nem o primeiro-ministro nem o líder trabalhista.



Johnson poderá assim ver-se refém de Nigel Farage e do seu Partido do Brexit, que - como o nome indica - quer sair da UE, sem acordo, nos termos da Organização Mundial do Comércio, e a negociação de um acordo de comércio livre.







Só que Farage quer uma reformulação radical do sistema político britânico, desde o fim da Câmara dos Lordes, a um novo sistema de voto que introduza a representação parlamentar proporcional e uma Constituição escrita. Mostra-se ainda visceralmente nacionalista, propondo cortes na imigração para menos de 50.000 pessoas por ano.





A decisão tática de Farage, de não colocar candidatos seus nos círculos abertamente favoráveis aos conservadores, deverá custar-lhe votos preciosos para conseguir púlpito em defesa de outras políticas pós Brexit. Poderá mesmo assim ser suficiente para o partido se tornar fiel da balança.



Apelo ao voto



Boris Johnson não quer ficar dependente de ninguém e muito menos de Nigel Farage.







Deverá conseguir o que quer mas, na véspera do escrutíneo, continuava a apelar ao voto, apesar das sondagens darem a vitória dos conservadores com uma vantagem de 10 por cento e 339 deputados. Em entrevista à BBC, o primeiro-ministro britânico disse novamente, quarta-feira, que cada voto conta.





"Esta é a eleição mais importante de que me lembro na minha vida política", afirmou Johnson.



"A escolha é "absolutamente gritante".



E só haverá uma alternativa a um parlamento suspenso "caótico", vaticinou. Ter um "Jeremy Corbyn [líder do Partido Trabalhista] apoiado por Nicola Sturgeon [primeira-ministra da Escócia] é a única alternativa matemática", referiu.

Talvez para levar mais eleitores britânicos a votar conservador, Johnson considerou também que a sua reeleição como primeiro-ministro será "muito, muito à justa".



"Estamos a lutar por cada voto", garantiu.





A obtenção de pelo menos 326 deputados conservadores, iria permitir a Johnson convocar o novo Parlamento logo para a próxima terça-feira, 17 de dezembro, consagrando a quinta-feira seguinte ao Discurso da Rainha, para apresentar o programa legislativo numa cerimónia sem grande protocolo.

Dessa forma, seria possível ao primeiro-ministro cumprir a promessa eleitoral de dar início "antes do Natal" ao processo lesgislativo para ratificar o acordo de saída do Reino Unido, negociado em outubro, e garantir o Brexit a 31 de janeiro. , negociado em outubro, e garantir o Brexit a 31 de janeiro.

Corbyn joga o próprio futuro





Os resultados destas eleições podem ser por outro lado decisivos para o líder do Partido Trabalhista.



Uma das fragilidades de Jeremy Corbyn tem sido a sua recusa em assumir uma posição clara face ao Brexit, tendo-se limitado o partido a bloquear todas as alternativas negociadas entre os conservadores e a União Europeia para uma saída "limpa" do bloco europeu.







Os trabalhistas propõem agora a renegociação do acordo de saída da UE e a sua submissão a referendo, com uma opção para o Reino Unido permanecer na UE no espaço de seis meses.



À falta de argumentos mais convincentes quanto ao Brexit, a campanha de Corbyn centrou-se nos problemas desencadeados pelo desinvestimento nos setores públicos que marcaram a última década.

Os últimos dias foram por isso dominados pela recente fotografia de uma criança deitada no chão à espera de tratamento hospitalar, que evidenciou as dificuldades enfrentadas pelo serviço nacional de saúde.



Resta saber se a tática convenceu os eleitores a pensar além da saída ou não da UE.





Quarta-feira, Corbyn garantiu que a sua "mensagem está a passar" e apelou aos seus apoiantes para ir de porta em porta durante o dia eleitoral, "como se a nossa vida dependesse disso".



Jeremy Corbyn é contestado interna e externamente e, apesar de estar a conseguir roubar apoios aos Liberal Democratas, os sinais positivos da sua campanha só surgiram nos últimos dias.





Uma perda de deputados poderá bem ditar uma crise de liderança no partido e o afastamento e substituição de Corbyn.



O Brexit e os outros