Reino Unido avança com legislação para se tornar neutro em emissões de CO2 até 2050

A proposta será submetida no parlamento até ao final do dia e representa uma alteração à Lei sobre as Alterações Climáticas de 2008 para intensificar o esforço do país para reduzir drasticamente as emissões de CO2.

"Ficar parado não é uma opção. Atingir a neutralidade carbónica até 2050 é uma meta ambiciosa, mas é crucial atingi-la para garantir a proteção do nosso planeta para as gerações futuras", disse May, num comunicado.

A Comissão para as Alterações Climáticas britânica publicou um relatório a 02 de maio que incentivava o governo a tomar medidas rápidas para alcançar a neutralidade carbónica antes de 2050, as quais estimou que possam custar por ano 1 a 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar, no parlamento, a declaração de uma "emergência ambiental e climática" por proposta do partido Trabalhista no sentido acelerar as medidas para reduzir emissões poluentes e proteger a biodiversidade.