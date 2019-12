Reino Unido. Conservadores com maioria absoluta

Os votos das eleições desta quinta-feira ainda estão a ser contados mas o partido do primeiro-ministro já conquistou a maioria absoluta.Já ultrapassou os 326 lugares necessários.Segundo a página da internet da BBC o partido conservador está com 344 lugares já conquistados.As projeções à boca das urnas atribuíam a Johnson 368 lugares contra 191 do partido trabalhista de Jerermy Corbyn que regista o pior resultado em mais de 80 anos.Boris Johnson fala num resultado histórico, explica que estes números servem para unir o Reino Unido e que as eleições mostraram qual foi a vontade do povo.Boris disse que vai começar já esta sexta-feira a trabalhar no processo de saída da União Europeia.Boris Johnson deixou promessas de se focar-se nas prioridades do povo e no sistema nacional de saúde e anunciou a construção de mais 40 hospitais e a contratação de 50 mil enfermeiros.A confirmarem-se as projeções será o melhor resultado para os conservadores desde Margaret Thatcher, em 1987. Nesse ano, a "dama de ferro" garantiu 376 lugares.Perante este resultado dos trabalhistas o pior desde 1935, a imprensa internacional dá conta de que Jeremy Corbyn vai deixar o partido após um período de reflexão.





Reações







Corbyn já assumiu na última madrugada que este foi um resultado dececionante.O partido de Jeremy Corbyn tinha conquistado, nas eleições de 2017, 262, lugares e fica agora, segundo as projeções com 191 lugares.Quem também já reagiu a estes resultados das projeções foi Donald Trump. O presidente norte-americano fala numa grande vitória para Boris JohnsonNa Escócia a primeira-ministra referiu que Boris Johnson não deve decidir se a Escócia sai ou não da União Europeia.Nicola Sturgeon disse esta madrugada que a Escócia deve ter o direito de escolha sobre a saída.O jornal inglês “Guardian” escreve que Nicola Sturgeon vai pedir a Boris Johnson que se realize mais uma votação de independência no parlamento escocês.