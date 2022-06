Reino Unido. Conservadores perdem legislativas parciais

Os dois círculos eleitorais do norte de Inglaterra passaram das mãos dos conservadores para os trabalhistas e para os liberais democratas. A derrota já provocou a demissão do Presidente do Partido Conservador.



Boris Johnson reagiu aos resultados, a partir do Ruanda. O Primeiro-ministro britânico admite que foi uma noite negra, mas recusa demitir-se.