Reino Unido. Demissão surpresa do chanceler Sajid Javid

Nesta remodelação, Boris Johnson quis criar uma nova equipa de conselheiros especiais, que pretendia partilhar com o seu ministro das Finanças, mas que ficaria sob a sua autoridade.Penso que qualquer ministro que se respeite não aceitaria tais condições", explicou o ex-chanceler à BBC, afirmando "".No pedido de demissão enviado a Boris Johnson, Sajid Javid deixou algumas farpas e conselhos."É crucial para a eficácia do Governo que tenha à sua volta pessoas que possam dar-lhe conselhos claros e sinceros, como sempre procurei fazer", escreveu. "", acrescentou Javid.

Mercados optimistas

O anúncio da partida do chanceler levou à imediata valorização da libra esterlina.







Javid era tido como um dos maiores obstáculos aos planos de investimento públicos de Johnson, tidos por alguns como ultra-despesistas. O primeiro-ministro tem prometido milhares a setores como a Saúde, a Educação e as Infraestruturas. "O mercado aposta no facto de que esta remodelação significa mais despesas, menos austeridade e maior crescimento", explicou o analista de mercados Neil Wilson à agência France Press.



Filho de um condutor de autocarros paquistanês, Sajid Javid é um ex-banqueiro que se virou para a política.







Foi ministro do Interior antes de assumir a pasta das Finanças em julho, quando Johnson foi nomeado para substituir Theresa May e concretizar o Brexit.

Sajid

Ao serviço de Johnson

Sharma assumiu igualmente a presidência do COP26, a cimeira sobre o clima marcada para a Escócia em novembro, depois da anterior responsável, Claire Perry O'Neil, ter sido demitida.







O'Neil revelou-se uma das mais violentas críticas de Boris Johnson em matéria de luta contra as alterações climáticas, denunciando uma "enorme falta de liderança".

Três outras mulheres foram igualmente demitidas esta quinta-feira, a responsável pela Economia, Andrea Leadsom, Theresa Villiers, da pasta do Ambiente e Esther McVey, da Habitação.

Outra surpresa

A remodelação deixou intocados outros próximos de Johnson.







Dominic Raab mantém-se nos Negócios Estrangeiros, Priti Patel na pasta do Interior e Michael Gove, arquiteto do Brexit, mantém-se uma espécie de adjunto do primeiro-ministro.

O ministro do Brexit, Steve Barclay, herdou por seu lado a secretaria do Tesouro, substituindo Rishi Sunak.



Outra surpresa na remodelação foi o afastamento de Julian Smith, responsável pela pasta da Irlanda do Norte.



Apesar de ter conseguido resolver o desentendimento de três anos, entre os unionistas do DUP e os republicanos do Sinn Fein, o secretário de Estado para a república britânica foi demitido e substituído pelo ex-secretario para a Segurança, Brandon Lewis.



De acordo com o Times, Boris Johnson criticava a Julian Smith alguma falta de transparência nas suas negociações com os irlandeses, as quais incluem um inquérito aos crimes cometidos pelas forças armadas britânicos durante três dezenas de anos marcados pela luta sangrenta entre unionistas, sobretudo protestantes, e republicanos, sobretudo católicos.