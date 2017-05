Reino Unido em alerta máximo após ataque de Manchester

Foto: Peter Nicholls - Reuters

É a primeira vez em dez anos que o nível de ameaça terrorista no Reino Unido é colocado em “severo”, classificado como o mais elevado de todos.



O render da guarda no Palácio de Buckingham foi suspenso, para libertar recursos. Foram também canceladas as visitas de estudo e as visitas guiadas para turistas.