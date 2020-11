Reino Unido instado a investigar possíveis crimes de guerra no Afeganistão

O pedido da AIHRC seguiu-se à divulgação de um inquérito exaustivo sobre as forças especiais australianas que revelou uma “ matança ilegal de civis e prisioneiros ” afegãos. O inquérito, conduzido pelo juiz estadual de Nova Gales do Sul, Paul Brereton, concluiu que,O relatório examinou mais de 20 mil documentos, 25 mil imagens e entrevistou 423 testemunhas sob juramento e expõe aquilo que descreve de um. Há relatos de comandantes que terão mesmo forçado jovens soldados a matar prisioneiros indefesos de forma a conseguirem a sua “primeira morte”, uma prática conhecida como ´blooding` (sagramento).

As forças especiais australianas lutaram principalmente na província de Uruzgan, mas ocasionalmente foram enviadas em missões relacionadas com o tráfico de droga no Afeganistão, especialmente na província de Helmand, onde operavam as forças britânicas.

Em resposta ao relatório, a presidente da AIHRC, Shaharzad Akbar, afirmou que os EUA, Reino Unido e outros países com presença armada no Afeganistão devem investigar suspeitas de atos de violência contra prisioneiros e civis afegãos.Akbar destacou o papel das forças armadas do Reino Unido: “”.“De facto, as reportagens dos meios de comunicação, os relatórios da própria AIHRC e investigações de outros grupos de direitos humanos documentaram violações do DIH [Direito Internacional Humanitário] e do direito de conflito armado por outros países” acrescentou Akbar num comunicado divulgado na quinta-feira.“Somente através de uma série de investigações independentes iremos descobrir a verdadeira extensão deste desprezo pela vida dos afegãos, que normalizou o homicídio e resultou em crimes de guerra”, sublinhou a presidente da AIHRC. “Somente por meio de mais investigações, documentação e envolvimento com as vítimas, os direitos das famílias das vítimas à verdade e à justiça serão atendidos”, concluiu Akbar.Por sua vez,”.“As nossas forças armadas obedecem aos mais altos padrões e a polícia realizou investigações exaustivas e independentes sobre a alegada má conduta das forças do Reino Unido no Afeganistão”, sublinhou o porta-voz, citado pelo jornal britânico, acrescentando porém que “a polícia e o Ministério Pública permanecem abertos a considerar alegações caso surjam novas evidências”.Após a divulgação do relatório, a Austrália anunciou de imediato que. O mais alto responsável militar australiano também fez um pedido público de desculpas “por qualquer ato ilícito dos soldados australianos”.