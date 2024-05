Reino Unido marca eleições legislativas para 4 de julho

(em atualização)







Sunak afirmou que pediu esta manhã a dissolução do Parlamento ao rei Carlos III e que este a concedeu, indicando que a eleição se irá realizar a 4 de julho.







A confirmação da data surgiu após uma dia de intensas especulações em Westminster. O anúncio foi feito sob chuva, frente à porta do nº 10 de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico.







"Chegou o momento de o Reino Unido escolher o seu futuro, de decidir se quer aproveitar os progressos alcançados ou arriscar-se a voltar à estaca zero, sem um plano e sem certezas", afirmou Sunak.







Nas sondagens, os conservadores, no governo, perdem para os trabalhistas. Estão a 20 pontos de diferença. A confirmar-se a tendência será o fim de 14 anos de gestão conservadora, num dos períodos mais turbulentos da história recente do Reino Unido.









Apesar de tudo, o primeiro-ministro mostra-se confiante num bom resultado, como refere a correspondente da RTP em Londres, Rosário Salgueiro.

Rishi Sunak estava a ser pressionado para marcar estas eleições antecipadas, mas aguardou por melhores resultados económicos.



Em defesa dos resultados do executivo





O anúncio da data para as eleições tornou-se rapidamente um discurso de pré-campanha por parte do primeiro-ministro, que se irá recandidatar ao cargo.





Rishi Sunak começou por sublinhar precisamente que o país enfrentou desde a última eleição os seus tempos mais desafiantes desde a Segunda Guerra Mundial, citanto especificamente a pandemia de Covid e "o regresso da guerra à Europa quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia", que teve um impacto notório na fatura da energia.







"É tão fácil para tantos esquecerem o que tivemos de enfrentar", afirmou.







"A estabilidade económica" que, lembra, ele próprio foi chamado a restaurar, "é a fundação de todo o sucesso. Seja para incrementar salários e bons empregos, investir nos nossos serviços públicos ou defender o nosso país".







Os britânicos "terão de escolher quem tem esse plano [de aproveitar os resultados alcançados], quem está preparado para tomar as medidas corajosas necessárias para garantir um futuro melhor para o nosso país". referiu o primeiro-ministro, defendendo os resultados alcançados sob a sua batuta.







"Devido ao nosso sacrifício colectivo e ao nosso intenso trabalho, alcançamos duas conquistas ao garantir a estabilidade, mostrando que quando trabalhamos junto tudo é possível", afirmou.







"Nunca deixei e nunca deixarei as pessoas sozinhas para enfrentar os seus dias mais negros", prometeu ainda Rishi Sunak, garantindo que fará tudo para dotar os britânicos com a proteção "o mais forte possível".







Sunak sublinhou ainda que a economia britânica está a crescer e que "a inflação regressou ao normal". Esta quarta-feira foi anunciado que esta ultrapassa pouco os dois por cento.





O primeiro-ministro assinalou que também as taxas de juro têm descido e que os planos do Governo estão a ser bem-sucedidos, mesmo se as "coisas continuam a não ser fáceis para muitas pessoas".





"Dominamos a inflação, controlamos a dívida, baixamos os impostos aos trabalhadores e aumentando as pensões estatais em 900 libras", sublinhou.

Ataque a Keir Starmer



"Reduzimos os impostos dos investimentos e aproveitámos as oportunidades abertas pelo Brexit mas tornar este o melhor país do mundo para fundar um negócio, adjudicamos ao Serviço Nacional de Saúde g«financiamentos recorde e garantimos que está agora a treinar os médicos e os enfermeiros necessários para as próximas décadas", elencou depois o governante.





Rishi Sunak afirmou ainda que é guiado pelo que "está certo" não pelo que é fácil". "Não posso dizer o mesmo do partido Trabalhista, porque desconheço o que propõem. E, verdadeiramente, creio que vocês também não sabem", acrescentou, dirigindo-se ao público.







"E isso advém de eles não terem qualquer plano", acusou, prevendo um futuro " de incerteza" para os seus opositores mais diretos, liderados pelo secretário-geral Keir Starmer.





"A 5 de julho, ou Keir Starmer ou eu seremos primeiro-ministro. Ele demonstrou uma e outra vez que irá escolher o caminho de saída mais fácilo e fazer tudo para chegar ao poder", acusou Sunak.





"Se ele se sentiu bem em abandonar todas as promessas que fez para se tornar líder do partido mal obteve o cargo, como podem vocês saber que não fará exatamente o mesmo se se tornar primeiro-ministro?", questionou, prometendo lutar "por cada voto".