Reino Unido. Primeiro-ministro Keir Starmer perde apoio dos sindicatos

Demissão nim

Chamou Streeting ao n.º 10 de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro inglês, logo pela manhã. O ministro entrou e saiu, com passo decidido, em menos de 20 minutos e sem declarações aos jornalistas.









A estratégia de Starmer não passou despercebida. Jornalistas tomaram nota que o ministro foi chamado num dia que já iria ser marcado pelo discurso do rei no parlamento. Refletiram também que a audiência foi curta, durando apenas o suficiente para Streeting transmitir as suas queixas, sem qualquer compromisso por parte de Starmer.

Starmer por um fio

A publicação tanto pode indicar que Streeting desistiu da demissão como uma aposta na sua própria futura liderança.





A decisão do atual ministro da Saúde está prevista para quinta-feira. Poderá ser vital saber se terá o apoio dos sindicatos que agora abandonaram Keir Starmer.





Se Streeting se demitir, dando o tiro de partida na corrida à liderança, a ala mais à esquerda do Partido Trabalhista poderá igualmente avançar com o seu candidato. Andy Burnham é um dos nomes prováveis e conta com o apoio de grande parte da esquerda e da ala moderada do Partido.

Keir Starmer está a tentar manter-se na liderança depois do resultado eleitoral desastroso do partido na semana passada. Já perdeu quatro membros do executivo e uma centena de deputados pediu que se demita.Agora, perdeu declaradamente o apoio sindical, o que poderá desastabilizar ainda mais o seu governo., referiram os responsáveis sindicais na sua declaração, lembrando os resultados "devastadores" nas eleições.Mesmo reconhecendo progressos, "como em aspetos da Lei dos Direitos Laborais e do aumento do salário mínimo", consideram que "o Partido Trabalhista não está a fazer o suficiente para promover a mudança pela qual os trabalhadores votaram nas eleições gerais".E, mesmo garantindo que o seu foco está "na mudança fundamental de rumo da política económica e da estratégia política", e afastando-se alegadamente da luta pelo poder atualmente em curso no Partido Trabalhista, não deixam de intervir.e, a dada altura, terá de ser implementado um plano para a eleição de um novo líder", defendem, com mais um prego no caixão de Starmer.Em plena crise, o primeiro-ministro britânico parece estar contudo a conseguir alguma contenção de perdas, nomeadamente segurando o seu ministro da Saúde, Wes Streeting, o seu mais direto rival pela liderança do Partido Trabalhista.Nos últimos dias, e num aparente assalto ao poder do partido, alguns aliados de Streeting renunciaram a cargos ministeriais. Outros pediram publicamente a demissão de Starmer, juntando-se a uma longa lista de desagradados com os resultados eleitorais.Mas até à noite passada Streeting ainda não tinha lançado uma candidatura formal à liderança, limitando-se a ameaçar abandonar o executivo. Em resposta, Starmer desafiou-o a "mostrar serviço ou calar-se". E, já quarta-feira, tentou desvalorizar a ameaça.Mais tarde,Em Downing Street, depois da reunião desta quarta-feira, começa-se a acreditar que ele recuou, talvez por não ter o apoio necessário para vencer a disputa. Qualquer candidato que avance contra Starmer necessita do apoio de um mínimo de 81 deputados trabalhistas. O porta-voz do governo já disse que o primeiro-ministro mantém a "plena confiança" no ministro da Saúde.No X, Wes Streeting, ou alguém da sua equipa, publicou uma reação ao discurso do rei Carlos, esta quarta-feira, dando uma palmada nas costas ao ministro da Saúde pelas suas conquistas: "diminuição das listas de espera" no NHS (o Serviço nacional de Saúde britânico), maior rapidez no socorro, "mais médicos de família" e "maior satisfação" dos utentes."Muito já foi feito, mas há muito a fazer", reconhecia o texto, falando depois de um futuro centrado no Projeto de Lei da Saúde, que visa "reduzir a burocracia".